Geila Macià (Club Muntanyenc), medalla de bronze al Mundial d'Escalada Juvenil

Classificació femenina de la categoria Youth B:



1. Natsumi Oda (JPN). 34+

2. Kohana Mugishima (JPN). 32+

3. Geila Macià (ESP) 24+

4. Flora Oblasser (AUT) 24

5. Rafael Kazbekova (UKR). 14+

6. Júlia Benach Zubero (ESP) 13

7. Kaho Yamane (JPN) 13

L'escaladora del Club Muntanyenc de Sant Cugat,, ha guanyat la medalla de bronze en la categoria Youth B delque s'està disputant aquesta setmana a Seül (Corea del Nord).Macià ha quedat tercera només veient-se superada per les seves rivals japoneses. La catalana, del Club Muntanyenc de Sant Llorenç, ha quedat sisena.Durant el certamen, diverses participants han criticat les instal·lacions i les vies proposades per la competició, tot assegurant que no estaven a l'alçada d'un mundial i que no tenen massa a veure amb les categories absolutes.