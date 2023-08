La santcugatenca Jaël Bestué, classificada per a les semifinals del Mundial d'Atletisme

🎙 “Tant de bo a la final”



disputarà a les semifinals de. I és que aquest diumenge, l'atleta santcugatenca va quedar tercera en la ronda classificatòria amb un temps d'; una posició que l'atorga una plaça per participar en el certamen que tindrà lloc aquest dilluns al vespre a Budapest (Hongria).Bestué, satisfeta amb la seva carrera, celebra poder participar de la final i tenir l'oportunitat de "". "Estic molt contenta d'haver passat, que era el meu objectiu i l'he complert", ha sentenciat laamb la voluntat de poder millorar la seva pròpia marca d'11,10 segons.El millor temps de la cursa va ser registrar per la nord-americana Sha'Carri Richarson amb 10.92 segons i la jamaicana Shellu-Ann Fraser-Pryce (11.01) que busca aconseguir el seu sisè or consecutiu.