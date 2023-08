Nova detenció a l'immoble ocupat del centre de Sant Cugat

Nova detenció a la casa ocupada conflictiva del centre de Sant Cugat. Si dijous passat la Policia Local va arrestar un individu identificat com l'autor de diversos fets criminals recents a la ciutat, 24 hores després els Mossos en vanaquest dijous, 17 d'agost, a laamb sortida als carrers Indústria i Plana de l'Hospital -a tocar del Monestir-. Tal com ha avançat Cugat Mèdia i ha pogut confirmar, els agents van entrar a l'immoble i van endur-se un dels inquilins, tot provocant diversos-també entre els comerciants- en un operatiu dirigit per la Policia Local que també va comptar amb el suport dels Mossos d'Esquadra.Segons ha pogut saber amb més detall aquest mitjà, l'operatiu s'emmarcava en els periòdicsque s'estaven realitzant durant les darreres setmanes per conèixer de primera mà la situació, el nombre d'inquilins i les condicions de l'espai. Així, durant la, els agents van identificar un individu com l'autor de diversosal municipi i van procedir a la seva. Aquest matí, l'arrestat ha passat a disposició judicial.Cal destacar que durant els darrers mesos, els veïns han anat manifestant constantment el malestar i desempara que pateixen davant d'un sobtat i correlatiu augment de molèsties, altercats i episodis violents des de l'inici de l'okupació d'aquest cèntric immoble.Com a resposta, el govern local va dissenyar un dispositiu especial de seguretat amb els conseqüents controls rutinaris i la participació d'ambdós cossos policials per mitigar els "efectes col·laterals" derivats d'aquesta okupació - amb presumptes incidents relacionats amb elmentre el procés judicial, engegat per la Fundació Josep Carreras com a propietària de l'edifici, continua avançat per a efectuar-ne el desallotjament.Cal recordar que de la seixantena d'habitatges ocupats al conjunt del terme municipal de Sant Cugat -un 0,18% del parc d'habitatge total-, només n'hi ha dos que es considerin conflictius i causin perjudicis al veïnat del seu entorn.