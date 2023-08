La santcugatenca Elena Vila (PSC) promet en català el seu nou càrrec de senadora

Esta mañana nos hemos reunido los y las diputadas y senadoras socialistas. Un honor ser senadora en una legislatura que tiene que ser la del respeto, la igualdad y la diversidad. Un orgullo hacerlo como senadora del PSC, representando a la circunscripción de Barcelona. Som-hi🌹 pic.twitter.com/JKyxztFCmI — Elena Vila / ❤️ (@ElenaVilaGomez) August 16, 2023

La cap de l'oposició i portaveu del PSC a l'Ajuntament de Sant Cugat ja és. Aquest dijous, 17 d'agost,ha promès en català el seu nou càrrec durant la sessió constitutiva del nou Senat. "Sí, ho prometo", ha declarat."És un honor ser senadora en una legislatura que ha de ser la del respecte, la igualtat i la diversitat. Un orgull fer-ho com a senadora del PSC, representant a la circumscripció de Barcelona. Som-hi", exposava ahir la socialista a través de les xarxes socials tot encetant una nova etapa política des de Madrid.En aquest sentit, es tracta d'un càrrec que la socialista ja va explicar que compaginarà amb el de regidora al consistori santcugatenc. Un repte que entoma amb el "màxim compromís i responsabilitat per donar veu al municipalisme i a Sant Cugat". Així doncs, i sota aquesta mirada, es conjurava a "treballar de valent per donar veu i resposta a les reivindicacions, demandes i necessitats del territori" que representarà durant el proper mandat a la Cambra Alta.Amb 815.146 vots (31,77% del cens), la santcugatenca va escollida a les eleccions espanyoles del passat 23-J per a representar els 311 municipis que formen part de la demarcació de Barcelona.Pel que fa a reclamacions de Sant Cugat, Vila va enumerar diversos projectes que caldrà desbloquejar durant els propers mesos com ara l'avanç de les obres dels; elper habilitar el desenvolupament del futur barri; i continuar projectant Sant Cugat al món amb l'esport d'elit amb més inversions al Centre d'Alt Rendiment (CAR)