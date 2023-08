Últims dies de zona blava gratuïta a Sant Cugat: quan tornem a pagar?

El pròxim, les àrees blava i verda de Sant Cugat tornaran a ser de pagament. Després d'un mes d'agost de gratuïtat -a excepció de la zona d'aparcament del CAP i del Mercat de Torreblanca-, ara es tornaran a pagar amb els corresponents límits d'horari i validacions de tiquets.Una tarifa de pagament en certs indrets de la ciutat amb l'objectiu de facilitar una "elevada rotació de vehicles" al voltant de teixits de serveis i zones comercials perquè el màxim nombre de persones se'n puguin beneficiar amb un límit màxim de dues hores.L'horari majoritari de funcionament de l'Àrea Blava es vincula a l’horari comercial de la ciutat, que correspon al que genera un augment del trànsit relacionat amb aquesta activitat, és per això que compren els dies laborables de 9h a 14h i de 17h a 20h i s'amplia als dissabtes de 9h a 14h. El preu és de 0,35 euros cada 15 minuts.Una tarifa de pagament que busca prioritzar l'estacionament dels residents de la zona. Les matrícules dels vehicles residents hauran d'estar abonats a l'administració amb preus que varien dels 20 cèntims per dia als 40 euros/any. En cas de ser santcugatenc, però no resident d'aquella àrea, podràs pagar 0,7 euros/hora amb un màxim de 6 hores. Per contra, la gent de fora de Sant Cugat haurà de pagar 2,20 euros/hora. L'horari és de dilluns a divendres laborables de 8 h a 20 h.Un règim particular destinat únicament a l'aparcament del Centre d'Atenció Primària (CAP) del carrer de la Mina. L'objectiu és millorar l'accessibilitat al centre on es podrà estacionar gratuïtament durant un màxim de 2 hores a prèvia validació del tiquet. L'horari de funcionament és de dilluns a divendres de 8 h a 20 h i dissabtes de 9 h a 14 h.Un estacionament regulat on l'usuari pot aparcar un màxim de 30 minuts de forma gratuïta -amb prèvia obtenció del títol d'estacionament- per afavorir una rotació encara més ràpida que la zona blava. Actualment, només hi ha 10 places en aquest règim al carrer Orient amb cantonada al Passeig Torreblanca. L'horari de funcionament és de dilluns a divendres de 8 h a 20 h i dissabtes de 9 h a 14 h.