Mor mossèn Pere Vivó, rector de la parròquia del Monestir de Sant Cugat

Aquest dilluns al matí ha mort mossèn(Sabadell, 1931),del 1989 al 1996. Militant de la Joventut d'Acció Catòlica, als 23 anys va ingressar al Seminari de Barcelona i l'any 1936 va ser ordenat sacerdot. Posteriorment, va arribar a ser vicari de les diòcesis de Caldes d'Estrach, Gavà i de la Sagrada Família de Terrassa. A més, abans d'esdevenir rector de la parròquia santcugatenca, també ho va ser d'El Pla del Penedès, de Mollet del Vallès i de Sant Celoni.Vivó va ser una peça clau a l'hora de. Així, va ser ell qui va recuperar l'encolpium i la creu de l'abat Estruch; com també va ser l'autor de nombrosos llibres i articles sobre el llegat parroquial i el patrimoni històric del complex eclesiàstic i del claustre.No obstant això, finalment lael va apartar de forma física de Sant Cugat i va haver de traslladar-se a la residència sacerdotal Sant Josep Oriol, al barri de Les Corts de Barcelona, on ha mort aquest matí alsAquest dimecres se celebrarà unamb cos present a l'església de la residència a les 12 h del migdia. Pel que fa al Monestir, la parròquia de Sant Pere d'Octavià pregarà per ell en totes les misses de l'Assumpció de la Mare de Déu i li farà un funeral parroquial el pròxim dissabte 7 de setembre a les 9 h del matí.