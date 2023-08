Un restaurant de Sant Cugat, en el punt de mira per una presumpta intoxicació alimentària

L'ha lamentat el cas d'que han patit diversos clients en el restaurant de menjar asiàtic. I és que tal com va avançar CugatMèdia, l'Agència de Salut Pública de la Generalitat Catalunya va haver d'activar a principis de setmana el protocol pertinent d'actuació arran de les evidències d'un possible un. En aquest sentit, són diverses les últimes ressenyes al restaurant que descriuen haver-se vist afectats peramb diarrees, vòmits i quadres de febre. I tal com consta a la Unitat de Vigilància Epidemiològica dels Vallesos, inclúsdurant les darreres hores a l'Hospital General i al QuirónSalud a causa de l'incident; tot i que ja evolucionen favorablement.Davant d'aquests fets, i després de realitzar-se unaaquest passat dimecres, el local de la plaça Doctor Galtés va ser clausurat en detectar-seque haurien contribuït a lai a les quals caldria posar remei abans de poder tornar a obrir.Ara bé, segons ha informat l'Ajuntament, lesefectuades a l'establiment han sortiten corregir-se aquestes deficiències i el restaurant podrà. "Des de l’Ajuntament lamentem aquest cas d’intoxicació alimentària en un local de restauració de la ciutat i ens hem posat des del primer moment a disposició de l’ASPC, que és qui té les competències, per col·laborar en tot el que sigui necessari. Hem estat també en contacte amb els familiars de les persones ingressades per conèixer l’estat de salut i la seva evolució", ha relatat la regidora de Salut, Núria Fernández.