Tot el que necessites saber sobre la Cursa del Gall de Sant Cugat

El preu de les inscripcions

. Després de dos anys pandèmics, l'Ajuntament i el Club Muntanyenc han recuperat laper acomiadar el 2022 i donar la benvinguda al 2023. Una 2a edició depel centre de la ciutat que donarà el tret de sortida el pròxima les 17 h a la plaça de la Vila, també punt d'arribada.Enguany, leses regiran per l'any de naixement i pel sexe. Els premiats seran el 1r, 2n 3r masculí i femení de les categories general, SUB16 (nascuts a partir del 2008) i veterans (nascut al 1987 o abans). També rebran premis l’atleta millorde gall i gallina, i el grup millor disfressat com a comparsa.Durant la cursa, també destacarà la sorprenent participació delsi els-el Joan i la Marieta-, que animaran els participants i també correran els últims quilòmetres de la carrera.Oberta a tothom, leses poden fer individualment o en grups fins el 26 de desembre a través d' aquest enllaç . Qui vulgui inscriure’s fora d’aquest termini ho haurà de fer el mateix dissabte 31 de desembre en l’horari de recollida de dorsals, de les 10 h fins a les 15 h, al PAV3 de la rambla del Celler.Pel que fa als preus, la inscripció anticipada a través del web costa 14€ (10€ pels socis del CMSC) i la inscripció presencial el dia 31 costa 15€ (en aquest darrer cas, els inscrits no disposaran ni de dorsal personalitzat ni de cronometratge).Les inscripcions familiars (màxim 2 adults + fills/es) costen 10€ per persona i s’hauran de fer de forma presencial a la seu del CMSC, de dilluns a divendres de 17h a 21h, fins el 22 de desembre de 2022 o presencialment el dia de la cursa (en aquest cas no sortirien a la classificació oficial). Finalment, les inscripcions per empreses (grups com a mínim de 8 treballadors) costen de 10€ per persona. Aquelles empreses que vulguin participar a la cursa i beneficiar-se de descomptes han de contactar amb el CMSC via correu electrònic a l’adreça cmsc@cmsc.cat, fins el 20 de desembre. Els atletes inscrits podran recollir el dorsal i la samarreta de la cursa el dissabte 31 de desembre, de 10h a 15h, al PAV3.