18 músics homenatgen el «Llongue» amb un àlbum de versions

han unit els seus esforços per retre homenatge a, excantant de La Madam que va morir el passat mes de juliol , amb un àlbum de que han titulat Els teus amics, i que es publicarà sota el segell deL'àlbum inclou 15 versions de cançons del músic sabadellenc, acompanyades d'una cançó indèdita dei un altre tema d', de La Madam, amb una lletra dedicada.L'àlbum es publicarà durant les, però cada setmana es presentarà un dels senzills que el composen. Aquest dilluns s'ha pogut sentir la primera cançó del disc, Pot ser que t'enamoris, d'. És una versió del primer disc en solitari de Llongueras, Balades i vetllades.La resta de les cançons que s'inclouran a l'àlbum són Crònica (Miquel Pujadó), El darrer combat (Graut), No em deixis mirar el mar (Xavi Vidal), Vilma (Ricard Álvarez), Suite dels fills de la terra (Pol Cruells), Ara o mai (Joan Masdéu), Lonely avenue (Montse Llaràs i Miquel Prats), L'abisme del mai més (Jaume Papell i Enric Romà, de Tancat per defunció), Una altra tarda (Litus i Pau Millo), Recorda'm que és Nadal (LaRico), Viatjar sol (Nando Caballero), Els meus amics (Sed de Mal), Mirar a la cara (Oest i Iol Cases), Pagant per adelantat (Nunu Garcia), Docíssima Maria (Nua), Des del terrat (Marta Baldellou) i Quan ja sigui primavera (Carme Calvo).