Sabadell homenatjarà Salvador Allende cada 11 de setembre amb un acte institucional

L'Ajuntament de Sabadell ha homenatjat, aquest 11 de setembre, la figura de, el dia que es commemora el 50è aniversari de la seva mort i del cop d'Estat a Xile que va enderrocar el seu govern i va donar pas a la dictadura d'. A la plaça que duu el seu nom s'ha col·locat unon s'explica la seva història i el seu tràgic final.Es tracta del primer homenatge de caràcter institucional que es fa a la ciutat, amb la col·laboració deli lade Sabadell. L'alcaldessa,, ha anunciat que l'acte es repetirà cada 11 de setembre. "Sabadell i Xile tenen una història i uns valors compartits de democràcia que cal preservar i recordar, treballarem per fer-ho possible", ha dit la màxima edil, com recull el Diari de Sabadell.L'acte d'homenatge, conduït per, ha comptat amb el tècnic del Museu d'Història, que ha explicat aquests vincles entre Sabadell i Xile;, una de les organitzadores del primer homenatge a Allende, el mateix 1973, que es va fer de manera espontània, i de, refugiat xilè establert des de fa anys a Sabadell, que ha compartit com es va viure l'arribada de Pinochet al poder i ha agraït l'acollida a Catalunya "a tots els que ens escapàvem de la repressió".Després dels parlaments, els assistents han fet una, i s'ha fet un recital de poesia i un concert deActualment a Sabadell hi resideixen prop de 200 persones, que ha rebut molt positivament aquest acte d'homenatge.