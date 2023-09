Tots els actes de la Diada Nacional de Catalunya a Sabadell

Les entitats independentistes de Sabadell - Sabadell per la Independència-ANC, el Consell Local per la República, Òmnium Cultural i Debat Constituent -, juntament amb el grup Gent de plaça, han organitzar tot un seguit d'actes per la, amb l'objectiu de traslladar a l'opinió pública "la nostra ferma decisió d'actuar conjuntament en la lluita per assolir la llibertat del nostre país i de la nostra gent, la Independència", en uns moments "d'indubtable necessitat de la unitat d'acció".Així, per la, el 10 de setembre, es farà una(20.30h) que recorrerà els carrers de Sabadell des de la plaça de les Dones del Tèxtil fins als Jutjats, on es llegirà un manifest en solidaritat amb els represaliats. Com explica l'organització, la marxa de torxes serà "un moment de denúncia de tot allò rebut des d'Espanya que atempta contra les nostres llibertats nacionals i contra l'exercici de la democràcia", i remarquen que volen que sigui un acte "sense cap tipus de manipulació ni d'utilització partidista, amb esperit unitari i transversal en què qualsevol persona s'hi podrà sentir representada".L'11 de setembre, les entitats participaran a l'i després marxaran en autocars cap a Barcelona, a la gran manifestació organitzada per l'ANC . Concretament, des del Vallès Occidental s'omplirà la columna per la Sobirania, al carrer del Doctor Letamendi.Pel que fa a l'Ofrena Floral institucional i de les entitats de Sabadell, es farà a l'Eix Macià, davant del pont del llac del, a partir de les 10h. L'acte comptarà amb l'actuació dels, i la lectura del manifest a càrrec de l'Associació de Veïns de. A les 12h a la plaça del Doctor Robert i anirà acompanyada d'unaamb la Cobla Jovenívola de Sabadell, i a les 14h l'organitza un dinar popular a la font de Can Rull.