Gairebé 19.000 alumnes del Vallès Occidental rebran una beca menjador

18.737 alumnes del Vallès Occidental rebran una beca menjador aquest curs 2023-2024. Aquesta xifra significa un augment del 7,84% respecte a l'inici del curs passat. També resulta significatiu que les beques que cobreixen el preu del 100% de l'àpat s'han multiplicat per vuit respecte al 22-23: han passat de 1.193 a 9.773.



Aquest augment s'explica perquè en cursos anteriors, per obtenir la beca del 100%, havia d'acreditar necessitats econòmiques i socials, i en aquest nou curs, només necessitats econòmiques. Així mateix, el grau de discapacitat per obtenir aquest ajut ha baixat del 66% al 33%.

Amb tot, les sol·licituds de beca menjador no han deixat d'augmentar. El 2019-2020 se'n van presentar 19.606, mentre que aquest curs se n'han presentat, un increment del. Respecte al curs anterior, l'augment ha sigut del 5,20%.Aquestes xifres encara poden variar, ja que la sol·licitud de beca menjador es pot fer: el curs passat es va iniciar amb uns 17.000 ajuts atorgats i va acabar amb més de 23.000.Els alumnes que més ajuts reben són els d'Educatió Primària (11.986) seguits dels d' Infantl (4.695) i els de Secundària (2.074). El 79% de les beques són per a alumnes d', mentre que un 21% ho són de l'escola concertada.