El guitarrista de Sabadell Juan Manuel Cañizares, Premi Nacional de Música

El guitarrista, compositor i pedagog de Sabadellha estat distingit amb eldel Ministeri de Cultura en la modalitat d'interpretació. El jurat en destaca la fusió de "diverses tradicions estilístiques", trencant la barrera entre, i la seva difusió internacional. El guardó està dotat amb. En la modalitat de composició, el Ministeri ha reconegut el gallecCañizares compta amb més de 40 anys de carrera dedicats al flamenc i la música clàssica, a la composició i a l'ensenyament, i és eldirigida per Simon Rattle, amb qui va interpretar el Concierto de Aranjuez deJuan Manuel Cañizares va iniciar els seus estudis musicals amb deu anys ali els va continuar a Terrassa i a Barcelona. En els seus 40 anys de trajectòria, ha col·laborat amb les principals orquestres del món: la Staatskapelle Dresden, l'Orquestra Simfònica de NHK, l'Orquestra Simfònica de la Ciudad de Birmingham, l'Orquesta i Coro Nacionales de España, la Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya... També ha col·laborat amb, com Paco de Lucía, Enrique Morente, Camarón de la Isla, Joan Manuel Serrat, Alejandro Sanz, John Paul Jones, Peter Gabriel, Mauricio Sotelo i Leo Brouwer. El 1989 va fer tota una gira amb El Último de la Fila. Ha col·laborat en més de 100 discos, i n'ha publicat 15 de propis.En el camp de la, ha fet obres per al Ballet Nacional d'Espanya, i també és autor de bandes sonores de pel·lícules com La Lola se va a los Puertos, protagonitzada per Rocío Jurado i Paco Rabal; Flamenco i La Jota, totes dues de Carlos Saura.El seu útlim treball discogràfic és de 2019, i se centra en l'obra inèdita dema pensée & Preludio al atardecer.Finalment, en la seva facetaen destaca la seva feina com a professor de guitarra flamenca a l'(ESMUC) des de l'any 2003, a més de classes magistrals arreu de l'Estat espanyol i a l'estranger.Cañizares ha guanyat eldel Ministeri (1982), el(2008) i el premien tres ocasions (2000, 2011 i 2013).