Sabadell instal·la tendals a sis escoles públiques per crear espais d’ombra

L'Ajuntament de Sabadell està instal·lant, aquests dies previs a l'inici del curs escolar,a sis escoles públiques de la ciutat, amb l'objectiu de. Es tracta d'una actuació que dona resposta a peticions de la comunitat educativa i que s'emmarca en un conjunt de mesures impulsades per l'administració per anar adaptant els equipaments alLa ubicació dels tendals comporta una inversió dei s'ha iniciat tan bon punt l'empresa adjudicatària ha lliurat els tendals.Per a l'alcaldessa,, l'adaptació dels centres educatius com a refugis climàtics és una línia fonamental de treball per fer front a l', i ha remarcat que "ho estem fent tot i no tenir les competències ni tampoc els recursos atribuïts per fer-ho". Els Ajuntaments tenen la responsabilitat de fer eldels centres, però "aquestesles hauria de fer la Generalitat", ha explicat.Els tendals s'instal·laran a les escoles Virolet, Sant Julià, Andreu Castells, Can Rull, Espronceda i Joan Sallarès i Pla, i es continuaran instal·lant de manera progressiva a les escoles que no tinguinA més, als centres educatius s'estan duent a terme altres accions crearals patis, amb jardins verticals, punts de reg, fonts o taules i bancs a zones ja arbrades.