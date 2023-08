Sabadell intensifica les accions per combatre les plagues

L'Ajuntament de Sabadell haper combatre lesque estan sorgint a la ciutat en els últims anys, fruit de l'increment de temperatures i la manca de pluges com a conseqüència del canvi climàtic, a més d'una normativa de la UE que limita l'ús d'insecticides. El Consistori actua tant de manera sistemàtica i preventiva com quan rep un avís ciutadà, i entre l'1 de gener i el 25 d'agost d'aquest any s'han dut a termeActualment s'està duent a terme unaals barris de Gràcia i Can Feu, dues de les zones on s'ha detectat més presència d'aquests insectes. La diagnosi s'està fent ende registre, 707 ai 117 a, i permetrà monitoritzar un territori de més de. Amb l'estudi, s'obriran les tapes de pous i es podrà documentar en un mapa aquells on s'hagi trobat activitat, per tal de conèixer l'extensió i distribució de la plaga i elaborar un pla sistemàtic i preventiu.L'alcaldessa,, ha remarcat que s'ha creat una regidoria de gestió de plagues per tal de reforçar les actuacions, i ha recordat que cal contactar amb el Consistori quan es detectin: "L'Ajuntament actua a l'espai públic; dins les cases ho ha de fer el particular i el millor és que actuem de manera coordinada per ser més eficients", ha dit.Per la seva banda, la regidora de Salut i Gestió de Plagues,, ha comentat qe l'increment de plagues no passa només a Sabadell, sinó a totes les ciutats, però que són "conscients que tenim un repre i per això hem d'anar més enllà". Respecte a l'estudi que s'està fent a Can Feu i Gràcia, ha explicat que es podria