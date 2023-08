Aquesta serà la temàtica del correbars de la Festa Major de Sabadell

Ja es coneix la temàtica delde la: el. Així ho ha anunciat, un dels organitzadors de l'activitat d'aquest any, amb eli la, a través de les xarxes socials."Comenceu a treure-li pols als cinturons de taxes i a pujar les crestes ben amunt, que falta ben poquet", diuen a la publicació, recordant que el Correbars serà dissabte, 2 de setembre, a les 19h a, i afegint: "La Farrés - protagonista del cartell, sota el lema Got Save The Queen - no ens traurà dels carrers".La decisió de la temàtica per part de l'organització no ha acabat d'agradar a alguns usuaris d'Instagram. "No seguir la temàtica és ser punk?", es pregunta un, mentre que un altre afirma que "Es nota que s'ha decidit a l'últim moment, ràpid i corrents" - cosa que, en certa manera, ja diu Arran en la seva publicació -. La temàticaés una de les més reivindicades entre els comentaris: "CorreBARbie", suggereix un dels usuaris, mentre que un altre considera que la temàtica escollida és una "barbieretat".