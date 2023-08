Tot l'esport de la Festa Major de Sabadell 2023

quarantena, amb algunes novetats destacades.



A continuació trobaràs un recull de les propostes relacionades amb l'esport durant els dies de Festa Major de Sabadell. La Festa Major de Sabadell d'enguany comptarà amb més activitats esportives que mai, superant la, amb algunes novetats destacades.

La Cursa Popular, més "popular" que mai

Nou recorregut de la Pedalada Popular

Les bicicletes, les protagonistes el matí de l'últim dia de Festa Major Foto: Juanma Peláez

Bàsquet i Zumba

26 entitats oferiran activitats esportives

La, diumenge 3 de setembre, és una de les activitats amb novetats: tindrà, de 5 i 10 quilòmetres, per a participants nascuts el 2010 i anteriors. Les curses infantils recorreran distàncies de 300, 500 i 1.000 metres amb sortida i arribada al pavelló de. Amb l'objectiu de convertir aquesta cursa en una autèntica cursa "popular", enguany no es farà laElde la Cursa passarà pel passeig de Sant Oleguer, el carrer de Brutau, l'avinguda de Barberà, la Rambla, la plaça del Doctor Robert, el passeig de la Plaça Major i de Manresa, la via Massagué, els carrers Vilarrúbias, del Convent, del Doctor Puig, de Sant Joan, de les Tres Creus i de la República, per tornar a la Rambla, l'avinguda de Barberà, els carrers de Sallarès i Marra i del Sol i Pedrís, i el passeig de Sant Oleguer novament per a l'arribada. La cursa de 5 quilòmetres farà una volta al recorregut, i la de 10, dues voltes. Totes dues arrencaran a les 10h, i les infantils seran a les 11.30h.Durant el matí hi haurà un espai deper a infants de 3 a 12 anys entre les 9.30h i les 12.45h. Per participar a la Cursa cal, en aquest enllaç , fins aquest dijous, 31 d'agost.El dilluns de Festa Major torna la, amb sortida i arribada a la Ronda de Ponent i unde 5,5 quilòmetres pels carrers més cèntrics i un desnivell que vol ser assolible per a tothom. El recorregut des de la ronda de Ponent anirà per la carretera de Terrassa, carretera de Barcelona, carrer de Brutau, avinguda de Barberà, Rambla. Plaça del doctor Robert, passeig de la Plaça Major, passeig de Manresa, via de Massagué, avinguda de l’Onze de Setembre, carrer de Pi i Margall, avinguda de Francesc Macià i arribada a la ronda de Ponent.El, organitzat per l'Ajuntament, tindrà lloc dissabte, dia 2, a la plaça de la Sardana per a totes les categories. Les inscripcions es poden fer en aquest enllaç El Consistori també organitza una, diumenge dia 3 a la plaça Garcia Planas, just després de la sortida de les curses atlètiques.A més de les que compten amb l'organització explítica de l'Ajuntament,també oferiran diverses propostes de bàsquet, tennis taula, escalada, vòlei platja, karate, esquaix, tennis, bike trial, futbol sala, americana de pàdel i escacs; i exhibicions de maquetes de vaixells, arts marcials, clàssics del motor, dansa urbana, hip-hop i bike trial.El programa inclou tambéde spinning, salsa i batxata, body-balance, zumba, dansa urbana, hip-hop, aikido, ioga, tir, jocs de futbol 3x3, escalada i tennis-taula; lesBusca-fites i la deper a infants que no poden prendre part a la Pedalada; les; i lesd’aqua-gym, tastet de natació sincronitzada i els batejos de submarinisme.