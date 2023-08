Tornen els espais de cangur en alguns mercats municipals de Sabadell

Els mercats municipals dedisposaran d'espais infantils on es faran activitats d'entreteniment elsEs tracta d'un servei adreçat a infants de 3 a 8 anys, a càrrec de professionals del lleure, per facilitar a les famílies que puguin fer les seves compres al mateix mercat. L'horari de funcionament dels espais infantils serà els divendres de 17h a 20h i els dissabtes de 10.30h a 13.30h. El servei funciona amb un registre que inclou lesde les persones responsables.Per altra banda, a partir del dia 7 de setembre el Mercat de la Creu Alta, de 17h a 20.30h. S'oferiran tallers i activitats gratuïtes, amb l'objectiu de fomentar l'hàbit d'anar al mercat entre la població infantil i familiar, a més de donar a conèixer els equipaments deL'equipament, a més, acull el punt de, un espai on hi ha llibres que es poden llegir al mateix Mercat o bé endur-se'ls i portar-ne d'altres. En aquest espai social hi ha un punt de joc perquè els infants puguin jugar i dibuixar.De fer, aquest serà un dels escenaris de la: el matí de dissabte s'hi farà l'activitat Tapes de Festa Major al mercat de la Creu Alta, on es podran degustar les tapes preparades pels paradistes del mercat amb l'actuació d'un DJ.