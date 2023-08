Totes les activitats de cultura popular de la Festa Major de Sabadell 2023

Sardanes

25 anys del Ball de la Bola

Els vencedors del Ball de la Bola de 2022 Foto: Juanma Peláez

Cercaviles

Les figures de les colles dels barris desfilant pels carrers Foto: Juanma Peláez

Latindrà un protagonisme especial a la Festa Major de Sabadell 2023 , que enguany presentarà novetats importants. Com ja es va destacar a la presentació de la celebració, laes farà diumenge, per tal d'afavorir la participació i assistència de públic, i eles traslladarà a la plaça de Sant Roc. Per altra banda, dissabte s'incorporen al programa eli laPer altra banda, l'exposició de Festa Major al Casal Pere Quart serà sobre les colles de cultura popular de la ciutat, i també es recuperarà lacom a espai d'exposició de les colles de gegants.Les activitats de cultura popular ja faran acte de presència abans de l'inici oficial de la festa: dimecres, 30 d'agost (19.30h), elsfaran un assaig obert a la plaça de Sant Roc; i el divendres dia 1 (18h) se celebrarà el. El mateix Ball del Rodet serà divendres a les 19h, precedint els balls de protocol delde Sabadell.Un cop s'hagi donat el tret de sortida oficial a la Festa Major, les expressions de cultura popular seran diverses al llarg dels tres dies de festa. Tot seguit, les repassem:Dissabte a les 11h, la plaça del Gas acollirà un taller de sardanes, seguit d'una ballada a càrrec de la. La mateixa nit, laactuarà a la plaça de les Dones del Tèxtil (22h).Diumenge a la nit (22h), i novament a la plaça del Gas, hi haurà una altra ballada de sardanes a càrrec de la, i dilluns (18h) al mateix lloc, actuarà laDins de les danses tradicionals, l'ha organitzat un taller deldiumenge al matí, per anar ben preparat a aquesta activitat, que tindrà lloc la mateixa tarda (18.15h) a la plaça de Sant Roc. Es tracta d'una edició especial d'aquesta activitat, que enguany faque es va ballar per primera vegada.Sabadell gaudirà de fins aal llarg dels quatre dies de Festa Major, a més del preàmbul del dijous, 31 d'agost, amb l'(18h) i l'(22h). El recorregut sortirà des de la plaça del Gas i passarà pels carrers de Sant Feliu, la plaça de Marquilles, els carrers de Sant Quirze i Gràcia, la plaça del Pi-pi, el carrer de l'Escola Industrial i el Mercat Central.El divendres, dia 1, es tornarà a fer el(18.45h), una de les incorporacions de l'any passat que va tenir més èxit. El Seguici sortirà del Casal Pere Quart, presidit pel, i arribarà fins a l'Ajuntament, on es penjarà durant tot el cap de setmana. El seguici començarà a la Rambla i continuarà pels carrers de Sant Pere, la plaça del Gas, els carrers Sant Feliu, d'en Font, de l'Escola Industrial i de Gràcia fins arribar a la plaça de Sant Roc.Dissabte (18h) es farà la. Des de la plaça de la Creu Alta i passant per l'avinguda Onze de Setembre, la via de Massagué, el carrer de les Valls, la plaça del Pi-pi i el carrer de Gràcia, arribarà a la plaça de Sant Roc, on es faran els tradicionalsamb el(20h).Laserà l'encarregada de despertar la ciutat diumenge a les 9h, passant per la plaça de Clara Campoamor, el carrer de les Tres Creus, la plaça de Miquel Crusafont, el carrer del Pedregar, la plaça del Doctor Robert, la plaça de Sant Roc, el carrer de Gràcia, el carrer de l’Escola Industrial, la plaça del Mercat i la plaça de Sant Jaume.I finalment, diumenge es farà la, a partir de les 11h, sortint de la plaça de Sant Roc, on els Gegants estaran plantats a les 10.45h. El recorregut serà: plaça de Sant Roc, carrers de Sant Pau i de Sant Pere, plaça del Gas, carrers de Joan Maragall i de Sant Quirze, plaça de Marquilles, carrer d’en Font, carrer de l’Escola Industrial, plaça del Pi-pi, carrer de les Valls i carrer de Calderón.

Dilluns, dia 4, el Ball Final del Seguici de Festa Major (20h) serà el que posarà el punt i final a la Festa Major de Sabadell abans del tradicional castell de focs (22h).

Diada castellera de Festa Major

Cercavila Infernal

Sabadell viurà unad'alt nivell, ambcom a amfitrions i elsi elscom a colles convidades. La Diada serà diumenge a les 12h a la plaça de Sant Roc.Diumenge al vespre (21h) serà el torn de la, amb les colles de diables com a protagonistes: el Ball de Diables de Sabadell, les Bruixes del Nord, els Diables de la Creu Alta, les Forques de Can Deu, Mulafocs i Sentinelles d'Arkëmis, el Drac Baldomero i els Pastors d'Onga, amb els Diables Sa Forcanera de Blanes com a colla convidada.Elsortirà de la plaça de la Creu Alta i passarà per l'avinguda Onze de Setembre, la via de Massagué, el carrer de la Mare de Déu de les Neus, el raval de Fora, el carrer de la Salut, la plaça de l'Àngel, el carrer de les Valls, la plaça del Pi-pi, el carrer de Calderón i el carrer de Jovellanos, arribant al Mercat Central, on tindrà lloc el