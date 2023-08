La Síndica demana a l'Ajuntament de Sabadell que atengui les famílies del bloc sense llum des del 12 de juliol

La Síndica de Greuges de Catalunya,, ha demanat a l'Ajuntament de Sabadell que activi "tots els recursos socials necessaris" per garantir la cobertura de les necessitats bàsiques de les famílies del bloc, a qui Endesa va tallar la llum el passat 12 de juliol per motius de seguretat.En un comunicat, la Síndica recorda que aquest tall "ha deixat en plena onada de calor a famílies amb nens sense possibilitat, per exemple, de cuinar o conservar a la nevera aliments o medicines".L'Ajuntament, per la seva banda, va obrir amb lade Greuges una actuació d'ofici per saber què havia passat i, sobretot, poder trobar una solució per a les famílies afectades.Segons informa Europa Press, la Sindicatura encara no té resposta de totes les administracions a les quals ha sol·licitat informació i "no coneix amb exactitud la situació de cadascuna de les famílies afectades", però en una primera resolució a principis d'agost va demanar que "s'evitii que s'avanci cap a una solució".Amb tot, la Síndica demana al Consistori que agilitzi la tramitació de la documentació necessària per sol·licitar el: l'empadronament i l'informe dels Serveis Socials Municipals.