Tot el que has de saber per moure't per Sabadell durant la Festa Major

Falten pocs dies perquè comenci la, i la ciutat ja ho té tot a punt perquè la ciutadania i els visitants en puguin gaudir al màxim iper la ciutat amb seguretat i comoditat.Així, l'Ajuntament reforçarà eldurant els dies de Festa Major, i oferirà unles nits del 31 d'agost, l'1, el 2, el 3 i el 4 de setembre, a les línies urbanes. Aquestes se sumaran al servei nocturn regular de les línies N61, N64 i N65, i de manera extraordinària, les línies B1 i B2, que permeten enllaçar amb Badia, Ripollet i Barberà. El servei nocturn de les línies urbanes ésPer la seva banda, la línia S2 decircularàtotes les nits de Festa Major. El reforç de trens consistirà en una freqüència de pas d’un tren per hora i sentit, durant tota la nit, com ha informat la companyia.Els actes de la Festa Major comportaran diverses. En primer lloc, la circulació a l', des de la Via Massagué fins a la confluència de la Rambla amb la Gran Via quedarà tallada des del dia 1 a les 15h fins dimarts a les 5h. L'es tallarà des de plaça Catalunya fins al carrer de Lluís Companys des del dilluns, 28 d'agost a les 8h fins al dimarts, 5 de setembre a les 18h. Pel que fa al tram entre Lluís Companys i la, es tallarà dimarts 29 d'agost a les 15h i fins al dimarts, 5, a les 18h. L’i l’quedaren tallades com cada festiu.Amb motiu dels concerts a la, es tallarà la circulació a la carretera de Prats, entre Francesc Layret i Lluís Carreras, i l'avinguda de l'11 de setembre, entre Sant Isidre i Vila Cinca. La restricció serà des de divendres 1 a les 16h i fins al dilluns 4 a la finalització del servei.