El subministrament d'aigua de Sabadell recupera la normalitat després de l'avaria en una canonada principal

🔴⚠️Treballem en la reparació d’una avaria fortuïta en una canonada feeder a Can Llong, que pot afectar en el proveïment d’altres zones de #Sabadell



Encara no tenim previsió de restabliment a les zones afectades. Informarem puntualment aquí i a https://t.co/3MeK75j3nw pic.twitter.com/n9sfmyUxyd — Aigües Sabadell (@AiguesSabadell) August 24, 2023

🔴NORMALITZADA la situació a tot #Sabadell



Totes les zones afectades recuperen la pressió habitual de subministrament. Cap afectació a la ciutadania



L’equip d’Operacions segueix treballant al carrer Adriana de Can Llong, reparant la canonada que ha patit una fuita https://t.co/S5iqpDHe2C — Aigües Sabadell (@AiguesSabadell) August 24, 2023

Unadurant hores aquest dijous a Sabadell. Segons han explicat fonts d', la canonada -d'uns 600 cm de diàmetre i principal conducte de proveïment del municipi- haaquesta matinada, tot tallant l'alimentació provinent del dipòsit de Can Llong.L'al conjunt dels barris del municipi, tot i que això no vol dir que tots els domicilis de la ciutat s'hagin quedat sense aigua. La companyia ha treballat al llarg de tot el matí per resoldre aquest incident de "".L'afectació ha provocat que al llarg del matí, diversos barris rebessin aigua a, principalment el Centre, Torre-Romeu, Poblenou, Can Roqueta i Creu Alta. Finalment, tot i que Aigües Sabadell no havia fet una previsió de quan podria resoldre la incidència, el subministrament

L'Ajuntament de Sabadell ha informat que l'avaria no ha suposat el tall del subministrament en cap moment, que hi ha diverses afectacions al trànsit arran de la incidència als carrers d'Adriana entre Budapest i Lusitània i a l'accés al carrer de Font i Sagué des del carrer de Berenguer el Gran. Pel que fa al carrer d'Adriana, on s'ha produït un esvoranc, es preveu que el trànsit estigui tallat fins dilluns, ja que s'han de fer les comprovacions del bon funcionament de la canonada i repavimentar la calçada. Això també comportarà la desviació de la L4 de Transports Urbans de Sabadell pel carrer de Lusitània i la ronda d'Europa. La parada del carrer d'Adriana es traslladarà al carrer d'Estrasburg.



Arran d'aquesta incidència, la Crida per Sabadell ha anunciat que demanarà informació sobre l'avaria i un informe complet sobre l'estat de la xarxa. Segons la portaveu, Anna Lara, "CASSA (Companyia d'Aigües de Sabadell, SA) té beneficis milionaris amb la gestió de l'aigua pública. Què mínim que el manteniment de la xarxa sigui l'adequat per evitar aquest tipus d'avaries".