Sabadell prepara una Festa Major lliure de violències masclistes i LGTBIfòbiques

La campanya de prevenció davant lesde la Festa Major de Sabadell renova la seva imatge enguany, per equiparar-la a la que ja llueixen els locals d'oci nocturn: A Sabadell actuem per una Festa Major sense violències masclistes ni LGTBIfòbiques. També s'ha dissenyat una campanya específica adreçada als joves, que posa el focus en el, sota el lema Que l'alcohol no t'ofegui la festa!.La festa gran de la ciutat comparà amb diversos, amb professionals especialitzades, que faran tasques de prevenció i suport davant les violències masclistes i LGTBIfòbiques a les activitats de nit a l'Eix Macià - sobretot en horaris de concert, quan es desplegaranitinerants - i al Racó del Campanar, durant el Despertar de la Festa.Per altra banda, lacontinuarà col·laborant per fer possibles lesa demanda, i les associacions deoferiran cobertura a persones que se sentin en situació de vulnerabilitat o risc.Tots els agents que intervenen en elde la Festa Major de Sabadell rebran formacions específiques, incloent els professionals de TUS, taxistes, membres d'entitats, locals d'oci nocturn, firaires i personal municipal. També s’ha fet formació per fomentar unaa les entitats vinculades a la Festa Major.