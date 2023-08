Els 10 concerts de la Festa Major de Sabadell 2023 que no et pots perdre

La música serà una de les grans protagonistes de la Festa Major de Sabadell 2023, amb moltes propostes que poden agradar a tots els públics. Al llarg dels cinc dies, artistes molt diversos passaran pels diferents escenaris de la ciutat, i a La Torre Del Palau n'hem fet una selecció.



Recorda que pots consultar el programa complet de la Festa Major aquí mateix!

Sabor Cubano

Rudymentari

Banda de Música de Sabadell

Dorian

Orquestra Simfònica del Vallès

Búhos

Concert de Corals

Crim

Hotel Cochambre

SAM FEST

Elde Sabadell organitza la Bodeguita del Raval, que inclourà servei de tapes i begudes amb música variada, i l'actuació musical en directe del trio cubà Sabor Cubano.Divendres, 1 de setembre (19h; concert a les 22.30h), al carrer de Raval de Fora.Barreja de música combativa barrejant música jamaicana amb estils Roots, Rocksteady i 2Tone impregnats d'estils Sound Systems i RudeBoy.Divendres, 1 de setembre de 2023 (1.30h) a l'avinguda de Francesc Macià.Un viatge ple d'emoció, bellesa, humor i bona música amb Obres de Nino Rota, Karl L. King, Dimitri Xostakóvitx i Charles Chaplin, entre d'altres.Dissabte, 2 de setembre (22.30h) a la plaça de Sant Roc.Una de les bandes més importants en l'escena musical estatal i internacional aterrarà a Sabadell per presentar el seu últim treball, Ritual.Dissabte, 2 de setembre (23.30h) a l'avinguda Francesc Macià.La Festa Major de Sabadell no seria la Festa Major de Sabadell sense un dels esplèndids concerts de l'Orquestra Simfònica del Vallès, que en aquesta ocasió oferiran un repertori de bandes sonores dedicada alsDiumenge, 3 de setembre (18.30h) a L'Estruch Fàbrica de Creació de les Arts en Viu."Després de veure els dos la lluna cadascú al seu terrat, veiem-nos ja de una al món de veritat". Doncs sí, la Festa Major de Sabadell permetrà veure als Búhos de veritat després de tot l'estiu cantant aquesta cançó!Diumenge, 3 de setembre (23.30h) a l'avinguda Francesc Macià.Les corals sabadellenquesoferiran un agradable concert amb el més destacat del seu repertori.Dilluns, 4 de setembre (18.45h) a la plaça Sant Roc.Tot un clàssic del punk-rock més combatiu en català, i amb més de vint anys de trajectòria, els tarragonins actuaran a Sabadell per presentar el seu nou àlbum Cançons de mort. Vam riure tant és un dels tres singles previs al llançament del disc.Dilluns, 4 de setembre (1.30h) a l'avinguda Francesc Macià.Un dels grups de versions més populars del país i tot un clàssic en els tancaments de Festes Majors d'arreu.Dilluns, 4 de setembre (22.45h) a l'avinguda Francesc Macià.El Sabadell Acció Musical Fest, organitzat per la, portarà més d'una quinzena de concerts les tardes i nits de divendres, dissabte i diumenge. Així, es podran veure grups emergents, Substratum, Coherence, Flamsteed, Kasparrata i Disaster Jacks (divendres), Misery, Goldman Mosquito, Santa Creu, Gyoza, Dead Man's Sins, Sickoticks i Blaze Out (dissabte) i L'orgull del barri, Soul Garden, Radio Vintage Club, Leiden, Resurgidos i Monogordo (diumenge).Divendres, dissabte i diumenge, de 19h a 2h, a la plaça de la Creu Alta.