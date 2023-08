Així serà el pas de La Vuelta per Sabadell

serà un dels punts de pas de la Vuelta Ciclista a Espanya, en la seva segona etapa, aquest diumenge 27 d'agost. Els principals carrers de la ciutat formen part del recorregut entre Barcelona i Mataró, amb 182 quilòmetres de distància. La cursa comença aquest dissabte, 26 d'agost a Barcelona i acaba el 17 de setembre a Madrid, amb un recorregut total de 3.153 quilòmetres en 21 etapes.Laentrarà al casc urbà des de la carretera c-155 i travessarà el pont de la Salut per continuar pel carrer de Vilarrúbies, la ronda de Zamenhof, plaça de Catalunya, l'avinguda Francesc Macià, l'avinguda de la Concòrdia i l'avinguda de Matadepera. Sortirà de la ciutat per continuar en direcció al coll d'Estenalles.L'horari previst del pas dels ciclistes serà entre lesi les, i abans passarà la caravana publicitària que farà una aturada a l'avinguda de Francesc Macià, a l'alçada del llac del parc de Catalunya.L'esdevenimentdels carrers que formen part del recorregut, que quedaran, moments abans i després que passin els corredors. Així, els vehicles que vagin en direcció a Castellar hauran de circular pel pas subterrani de la Gran Via, ja que els laterals a l'alçada de Vilarrúbies estaran tallats. El transport públic també es desviarà per la Gran Via i la carretera N-150.