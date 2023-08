David Meca i Miquel Torres, candidats al Saló de la Fama de la RFEN

Dos esportistes deopten a formar part delde la, que el pròxim 6 d'octubre anunciarà els cinc nous membres que s'hi incorporaran, després del procés de votació popular que s'ha obert aquest mes d'agost. Els vots es poden emetre fins al pròxim 10 de setembre.Es tracta de l'exnedador, que va ser tres vegades olímpic i va guanyar diversos títols amb el, entitat que va presidir entre el 2011 i el 2017, i, nedador especialista en llarga distància en aigües obertes que compta amb un gran medaller en aquesta disciplina. A la llista també hi ha, nascuda a Barcelona però que va competir durant molts anys amb el CN Sabadell.El Saló de la Fama és un espai creat per reconèixer lade diverses personalitats vinculades en algun moment amb la RFEN, així com per materialitzar el llegat dels. Els aspirants a formar-ne part són proposats per lade la Federació a la Comissió Executiva de l'ens, i el públic pot escollir fins a cinc noms de la llista d'esportistes proposats.