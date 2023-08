«Objectiu Sabadell»: un viatge inèdit als orígens de la fotografia

Què es podrà veure?

L’exposició “”, comissariada per David González Ruiz, serà un dels plats forts de la Festa Major. I és que els museus d’Art i d’Història de Sabadell acolliran de manera conjunta des de l'1 de setembre i fins al 25 de febrer del 2025 unaque engloba les empremtes de la producció fotogràfica a la ciutat des dels seus orígens l'any 1860 fins a l'inici de la Guerra Civil Espanyola (1936-1939).En aquesta línia cal destacar que Sabadell va ser un dels centres de creació fotogràfica més destacats del primer terç del segle XX; i aquesta mostra, que sorgeix de la suma del treball d’entitats públiques i privades que han cedit part del seu llegat, presenta el resultat de l'exercici de col·laboració ciutadana que ha fet aflorar undurant anys, guardat curosament en domicilis particulars.I és que aquesta exposició vol ser, per sobre de tot, una plataforma que recuperi i reconegui els noms dels principals fotògrafs i fotògrafes de la nostra ciutat. Durant el període temporal que abasta l’exposició, Sabadell va ser bressol d’una generació excepcional de fotografia d’art (considerada una de les millors a nivell de l’Estat), dins del moviment del pictorialisme; per la Festa Major de 1916 es va premiar per primera vegada la fotògrafa Maria Codina. I entre 1866 i 1936, al voltant de la Rambla i carrers adjacents existien fins a 31 galeries de retratistes diferents.La inauguració de l’exposició, que neix de la col·laboració entre ambdós museus i l’Arxiu Històric, tindrà lloc el dia 1 de setembre a les 5 de la tarda al Museu d’Art (c. Doctor Puig, 16) i a les 6 al Museu d’Història (c. Sant Antoni, 13).L’exposició es composa de 10 àmbits, dels quals 9 es podran veure al Museu d’Art i un d’ells al d’Història. S’hi expliquen des dels orígens de la fotografia i com va arribar el fenomen a la ciutat, tot passant per l’expansió de l’ofici de retratista a finals del segle XIX i el paper que van tenir les entitats sabadellenques en la dinamització del món de la fotografia, o fent un cop d’ull a les avantguardes liderades per diverses personalitats del món artístic local.Les dones van jugar un paper molt important en aquesta etapa, entre les quals destaquen noms com Maria Codina Duran, Anita Figueras Crehueras, Maria Camps Biltró, Júlia Llopis Corominas o Mercè Massagué Vila. Tot i que en termes generals, la majoria van viure en l’anonimat sí que destaquen els coneixements que aquestes dones tenien tant del funcionament dels dispositius com del laboratori.