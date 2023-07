La FAVSabadell exigeix «mesures radicals» contra els agressors d'un treballador de la neteja

Laha emès aquest dimecres un comunicat arran de l' agressió patida per un treballador de la neteja viària el passat 19 de juliol, en què expressa la sevai exigeix que s'adoptin "" contra els comportaments agressius i violents dels veïns que el van agredir.En aquest sentit, la FAVSabadell aclareix que una de les seves funcions és "defensar les famílies i els sectors socials que més pateixen les conseqüències d'un sistema injust que genera marginació i exclusió", i que tot i que reivindiquen l'atenció que mereixen aquests col·lectius en diverses matèries, com l'accés a un, aquest principi bàsic "no pot anar en detriment d'un altre, com és el de la necessària".Aquesta és la problemàtica que l'Associació de Veïnsha traslladat a la Federació: el comportament d'una família que viu a la plaça Tres Torres està "als antípodes del que cal i s'ha d'esperar al terreny de la convivència", ja que han generat "múltiples conflictes amb el veïnat des de fa temps", i ha estaten múltiples ocasions.La Federació, així, dona suport a les demandes de l'AV Espronceda i exigeix a l'que executi ladel contracte a la família i que executi elque s'havia previst fer el passat 20 de novembre de 2022, ja que si no ho fa "està permetent que s'enquisti un greu problema de conseqüències imprevisibles". Alhora, demana que l'administració competent, elsi la Justícia "parin els peus a aquest tipus de personatges".L'Ajuntament de Sabadell ja va anunciar en el seu moment que es personaria en el cas com ai que havia iniciat els tràmits per denunciar els agressors.