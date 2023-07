Sabadell es dota d'un pla d'actuació contra els sorolls nocturns al Centre

Sabadell Comerç Centre, "sorpresa" per no haver participat en l'elaboració del pla

El primer ple municipal del mandat de Sabadell ha aprovat el, que inclou diverses mesures per sufocar les múltiples queixes veïnals que es generen a l'entorn delsque hi ha en aquesta zona de la ciutat, que és la que en concentra més.El pla d'actuació consta de tres grans grups de mesures: les de, tant als propietaris dels establiments com a la ciutadania en general, on s'inscriuria la campanya que s'ha dut a terme en els últims dies ; les dedels establiments i l'activitat de les persones que provoquen molèsties, i les que tenen l'objectiu deque provoquen les actituds incíviques.El regidor de Seguretat i Civisme,, ha explicat que s'està estudiant la incorporació de la figura de l'Així, el pla preveuamb els responsables dels establiments, intensificar el control a les activitats i a la, aplicar la novaun cop s'aprovi de manera definitiva i mantenir elsper als llocs més conflictius.La primera reacció a l'aprovació d'aquest pla han arribat aquest mateix dimarts des de l'associació, que ha manifestat la seva "sorpresa" perquè no han estat cridats com a interlocutors en la seva elaboració.L'associació assegura que no té "cap intenció de posar pals a les rodes" a les mesures contemplades, sinó que vol "aportar i continuar vetllant per l'activitatdel Centre".En aquest sentit, Sabadell Comerç Centre ja ha contactat amb responsables de l'Ajuntament per conèixer més detalls de les accions previstes, i s'haper comentar el pla i "prestar la nostra ajuda".