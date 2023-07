L'estrès crònic de les víctimes de violència masclista altera la resposta a un estrès puntual

Investigadors de lai de l'de Sabadell han coordinat un estudi segons el qual l'estrès crònic de les donesaltera com responen un estrès puntual. En l'estudi hi han participat, 69 de les quals han estat víctimes de violència masclista i 36 formaven part del grup de control.Les participants es van enfrontar a unaestandaritzada, una simulació d'entrevista de treball i un càlcul matemàtic. Després, se'ls van extreure mostres de saliva per mesurar la resposta fisiològica a l'estrés agut. En una segona fase, les dones van veure en una pantalla, i els investigadors van poder observar en quin grau paraven atenció en unes o altres: un grup estava molt més atent a les cares amenaçadores, amb una actitud vigilant, mentre l'altre grup les esquivava.La primera conclusió és que les dones que han patit violència masclista i que seguien un patró de vigilància presentaven una resposta més gran a l'estrès, sobretot del, que el grup de control.Segons els investigadors, aquests resultats "permeten avançar en el coneixement" delsque experimenten les víctimes de violències, per poder desenvolupari minimitzar les conseqüències per a laa llarg termini.