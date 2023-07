Sabadell rebrà 1,5 milions dels fons Next Generation per un centre de formació per a la transició digital

Sabadell rebràdels fons europeus, per fer possible el nou, un nou equipament municipal que s'ubicarà al conjunt fabril Sallarès i Deu.Aquest nou centre té l'objectiu d'afavorir elde les empreses del territori i formar treballadors, així com la ciutadania en general, per adaptar-se el millor possible al. Tot plegat comportarà més oportunitats dins l'àmbit laboral i nous serveis a les empreses.Entre les activitats que es faran a l'equipament hi haper a professionals, tant en actiu com a l'atur, i tambéadreçades a tota la ciutadania: formació tecnològica bàsica i especialitzada, acreditació de competències digitals, escola de vocacions tecnològiques, laboratori per a nous perfils professionals i noves titulacions en certificats de professionalitat tecnològics, i espais d'ús lliure i autoaprenentatge.és un complex industrial format per quatre naus paral·leles i una cinquena de perpendicular, una part del qual ja s'està adequant per acollir la nova Escola de Restauració adscrita al Vapor Llonch.Sallarès i Deu és un complex industrial conformat per 4 naus paral·leles als carrers de Cellers i de Viladomat i un cinquè edifici, perpendicular a aquestes naus, amb façana al carrer de Jacint Verdaguer. Entre altres projectes, una part ja s’està adequant per acollir la nova Escola de Restauració adscrita al Vapor Llonch