Denunciat penalment per intentar fer una connexió elèctrica fraudulenta a Sabadell

Elshan denunciat penalment un home de 46 anys com a presumpte autor dels delictes de, que el passat 19 de juliol un particular va alertar la policia que estava veient com unes persones feien unaque els va semblar sospitosa. El mateix testimoni va dir que uns dies abans hi havia hagut unen aquest mateix bloc, com a conseqüència de les moltes connexions fraudulentes que hi havia.Quan van arribar al lloc, els agents van identificar tres persones: un d'ells, un home de 46 anys, ni cap autorització de la companyia elèctrica ni de l'Ajuntament, que es va erigir com a responsable. Malgrat no tenir aquesta autorització, els tres homes ja havien fet unaa la via pública.Un treballador de la companyia elèctrica es va desplaçar al lloc dels fets i va corroborar que la persona no només no disposava de cap autorització, sinó que estava fent els treballs de manera: estaven a dos dits de la canonada de gas i fent servir un bufador per esalfar el cablejat de coure. L'operari va explicar que aquesta mena de treballs s'han de fer amb mètodes d'unió en fred, pelde les persones i de la mateixa xarxa elèctrica.Amb tot, els agents van obrir, que van remetre al Jutjat de Guàrdia de Sabadell, i els treballs han quedat aturats a l'espera de la valoració final de l'empresa encarregada de l'obra.