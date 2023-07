Quatre detinguts per explotació laboral en kebabs a Barberà, Castellar i Polinyà

Els treballadors vivien als mateixos locals en molt males condicions Foto: CNP

La policia espanyola ha detingut dos matrimonis acusats d'en quatre establiments de menjar ràpid tipus kebab de Barberà del Vallès, Castellar del Vallès i Polinyà. Els quatre detinguts són presumptes autors de delictes, contra el dret delsi deLes víctimes no tenien documentació, ni estaven donats d'alta a la Seguretat Social, i tampoc no tenien contracte laboral. Les jornades que feien excedien de les vuit hores, no tenien salari ni dies de descans setmanal, i a més vivien als mateixos locals, en males condicions higièniques i sanitàries. La policia espanyola destaca que els explotadors s'aprofitaven de lade les víctimes.Lava arrencar l'abril d'enguany, quan el cos policial va tenir coneixement d'aquests fets. Aquest mes de juliol s'ha dut a terme l'operatiu, escorcollant els quatre comerços - un a Barberà, un a Castellar i dos a Polinyà. Els quatre detinguts van passar a disposició judicial al Jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia de Sabadell i van quedardesprés de declarar.