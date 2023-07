Agredeixen un treballador de la neteja viària a Sabadell

Dimecres, 19 de juliol, al matí es va produir unaque treballava al sud de Sabadell, al barri de Campoamor. Segons ha informat iSabadell, l'home estava duent a terme les seves tasques pels volts de les deu del matí perl Passeig Espronceda quan va veure uns nens, i els ho va recriminar.Tot seguit, un grup de persones van sortir d'un habitatge i van agredir l'home, que va rebre cops a tot el cos i en especial, a la cara; de fet, li vani el van colpejar provocant-li un gran tall a la cara. Diverses fonts asseguren que també va ser amenaçat per part d'una veïna, des del balcó, amb una. Els agressors també van colpejar el vehicle del treballador.Lade Sabadell va obrir un atestat sobre els fets, i l'home va ser traslladat a l'per curar-se de les ferides, especialment del tall al cap i un blau a l'ull. A la tarda li van donar l'alta mèdica, però està deL'Ajuntament es personarà en el casL'Ajuntament, per la seva banda, ha expressat la seva solidaritat amb el treballador, i ha anunciat que esen el cas. Com informa el Diari de Sabadell, s'han posat en marxa els tràmits per denunciar l'actuació dels agressors.Per altra banda, el Consistori també ha explicat que s'ha posat en contacte amb Fiscalia perla família agressora, ja que estan ocupant de manera il·legal.