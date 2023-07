Sabadell engega una campanya per conscienciar sobre el soroll nocturn

L'Ajuntament de Sabadell ha posat en marxa en els últims dies una campanya per evitar, una de les queixes més recurrents per part dels veïns, que solen augmentar durant el període estival. L'objectiu és, doncs, afavorir la convivència i el descans veïnal.Així, la campanya demana al veïnat, entre d'altres, moderar el volum de la veu a les terrasses de bars i restaurants, quan es passeja pel carrer de nit o a la sortida dels locals d'oci; però també controlar el volum de la música, la televisió o altres electrodomèstics, sobretot en horari nocturn. Tot plegat es difondrà a través de diversos mitjans, ja siguin físics o digitals.Els bars, restaurants i locals d'oci disposaran deper repartir entre els clients, iper col·locar-los a les taules de les terrasses oper senyalitzar el terra de diversos carrers i vies.Totes aquestes accions coincideixen amb l'època en què la ciutadania. Per això, Si ho fas bé, tot encaixa: una mena de trencaclosques en què cadascuna de les peces correspondrà a un àmbit vinculat al, i una de les principals serà reduir les molèsties per sorolls nocturns.