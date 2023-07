Denunciat per quadruplicar la taxa d'alcoholèmia a Sabadell

Aquest dilluns, 17 de juliol, pels volts de les sis de la tarda, una unitat de lava detectar un vehicle que estava fent una conducció anòmala per plaça Espanya.Els agents van observar que presentava clars símptomes d', i li van fer una primera, amb un resultat positiu de 0,92 mg/l, gairebé quatre vegades més que la taxa permesa genèrica. El conductor, de 40 anys, es va negar a fer la resta de proves evidencials.Així, els agents van obrir diligències per un presumptei per negar-se a les proves de detecció alcohòlica, i van immobilitzar el vehicle.