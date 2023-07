Així serà la Festa Major de Sabadell 2023

Les activitats més destacades de la Festa Major 2023 a Sabadell

El Pregó

Carlos i Natàlia, pregoners de la Festa Major de Sabadell 2023 Foto: Juanma Peláez

Els concerts

ja ho té tot a punt per celebrar la seva, que serà de l'1 al 4 de setembre, amb més deper a tots els públics i que ompliran carrers i places d'arreu de la ciutat.Així, la Festa Major de Sabadell comptarà amb una. Repassem les principals activitats de la celebració i la informació més destacada que cal tenir en compte!, concursants d'Eufòria, seran els encarregats de donar el tret de sortida oficial a la Festa Major de Sabadell del 2023 amb el, el divendres 1 de setembre, després del Seguici Inicial de Festa i el Ball del Rodet.

Dorian, Búhos, Hotel Cochambre, Sharonne, Múnic HB, Jim i Carla (guanyadora i segona classificada d'Eufòria) seran els caps de cartell d'aquesta Festa Major. Després de la trobada inicial de Festa Major, dijous 31 d'agost a l'Estruch, es podrà gaudir del Vaparir Tour de Ràdio Flaixbac.

El cartell

El cartell de la Festa Major de Sabadell 2023 Foto: Juanma Peláez

Cultura Popular i Tradicional

El foc i els petards, protagonistes al correfoc Foto: Juanma Peláez

Esports

quaranta activitats esportives, una desena més que l'any passat. Les principals novetats seran la doble modalitat de la Cursa Popular, de 5 i 10 quilòmetres, en substitució de la Mitja Marató. També hi haurà la Pedalada Popular, el Bàsquet 3x3 i una Màster Class Zumba, organitzades per l'Ajuntament amb la col·laboració d'entitats i clubs de la ciutat.

La pedalada de Festa Major de Sabadell. Foto: Juanma Peláez

Un total de 26 entitats organitzen la resta de les propostes: campionats o torneigs de bàsquet, tennis-taula, escalada, vòlei platja, karate, esquaix, tennis, bike trial, futbol-sala, americana de pàdel i ràpides d’escacs; exhibicions de maquetes de vaixells, arts marcials, clàssics del motor, dansa urbana, hip-hop i bike trial; classes obertes i tallers de spinning, salsa i batxata, body-balance, zumba, dansa urbana, hip-hop, aikido, ioga, tir, jocs de futbol 3x3, escalada i tennis-taula; les gimcanes Busca-fites i la de bicicletes per a infants que no poden prendre part a la Pedalada; les trobades d’esports individuals; i les activitats aquàtiques d’aqua-gym, tastet de natació sincronitzada i batejos de submarinisme. La Festa Major comptarà amb més de, una desena més que l'any passat. Les principals novetats seran la doble modalitat de la, de 5 i 10 quilòmetres, en substitució de la Mitja Marató. També hi haurà la, eli una, organitzades per l'Ajuntament amb la col·laboració d'entitats i clubs de la ciutat.Un total deorganitzen la resta de les propostes: campionats o torneigs de bàsquet, tennis-taula, escalada, vòlei platja, karate, esquaix, tennis, bike trial, futbol-sala, americana de pàdel i ràpides d’escacs; exhibicions de maquetes de vaixells, arts marcials, clàssics del motor, dansa urbana, hip-hop i bike trial; classes obertes i tallers de spinning, salsa i batxata, body-balance, zumba, dansa urbana, hip-hop, aikido, ioga, tir, jocs de futbol 3x3, escalada i tennis-taula; les gimcanes Busca-fites i la de bicicletes per a infants que no poden prendre part a la Pedalada; les trobades d’esports individuals; i les activitats aquàtiques d’aqua-gym, tastet de natació sincronitzada i batejos de submarinisme.

Transport públic

Durant la Festa Major s'habilitaran les línies especials d'autobús urbà nocturn (N1 i N4), gratuït durant les nits de dijous, divendres, dissabte i diumenge, i dilluns fins a les dues de la matinada. Es mantindran les línies interurbanes nocturnes N61, N64 i N65, i també les línies B1 i B2 realitzaran servei nocturn de manera excepcional durant la Festa.



La Generalitat de Catalunya també posarà a disposició de la ciutadania un tren per hora i sentit a la línia S2 dels FGC.

El cartell de la Festa Major 2023 és Totes fem la festa, i és obra de, primer premi delorganitzat per. El primer accèssit ha estat peri la seva proposta Festa Major i el segon per a Anna Santos per La festa més genial del Vallès Occidental.Latindrà un gran protagonisme a la Festa Major, amb alguns canvis respecte a anys anteriors. Per exemple, laes farà diumenge, i eltindrà lloc a la plaça de Sant Roc. Dissabte, es faran eli la, mentre que diumenge a la nit hi haurà el, amb el sostre de foc a la plaça del Mercat.L'de Festa Major de Sabadell alserà sobre les colles de cultura popular de la ciutat, i es recuperarà lacom a espai expositiu de les colles de gegants de Sabadell.Com sempre, es mantindran al programa clàssics com la