Marta Farrés, vicepresidenta primera de la Diputació de Barcelona

L'alcaldessa de Sabadell,, serà la vicepresidenta primera de la, després del ple de constitució de l'organisme que va escollir com a presidenta la socialista Lluïsa Moret . Farrés ocuparà la primera de quatre vicepresidències.La vicepresidenta segona serà(PSC), la tercera,(En Comú Podem), i el quart,(Impulsem Penedès, integrat al grup de).Les retribucions per a l'any 2023 d'aquests càrrecs són debruts mensuals per a la presidència i debruts mensuals per a les vicepresidències.