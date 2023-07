Investigadors del Parc Taulí desenvolupen una app per millorar la comunicació amb les persones autistes

Investigadors de la) i de l'de Sabadell han desenvolupat una aplicació per aamb informacions i consells per relacionar-se amb persones amb(TEA),L'aplicació, que forma part del projecte interdisciplinari AUTAPP, està disponible per a dispositius Android i iOS, i conté un recull de vídeos de professionals acreditats del Parc Taulí pensats per adels afectats amb TEA, però també per a professionals de l'àmbitEls investigadors també han fet una revisió de la literature científica sobre lesper al TEA, i han detectat un alt marge de millora en la qualitat metodològica: dels més de 400 articles analitzats, només una trentena complien amb elsque se segueixen en altres disciplines de ciències de la salut. Per tal de millorar aquesta situació, proposen que els estudis es basin en grups de participants més homogenis pel que fa a les habilitats cognitives, però. També recomanen que es treballi amb grups de control emmascarats i participants assignats a l'atzar, que no saben si reben tractament o no.Dividir els participants en grups amb, implementard’un any i establir un consens internacional pel que fa alsde TEA són altres de les propostes plantejades pels investigadors per millorar la fiabilitat dels articles científics sobre aquests trastorn.