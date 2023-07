Desmantellat un grup criminal que ocultava cocaïna a l'interior de vehicles en pàrquings a Sabadell i l'Hospitalet

Els Mossos d'Esquadra, la policia espanyola i la Guàrdia Civil han desmantellat un grup criminal dedicat al narcotràfic quede Sabadell i l'Hospitalet de Llobregat. El grup rebia la droga de Sud-amèrica i l'ocultava en pots de conserva, per vendre-la posteriorment arreu d'Europa.La investigació es va iniciar al gener, quan el Grup de Delinqüència Urbana de Sabadell dels Mossos va detectar dos homes amb un comportament sospitós i que van pujar a un cotxe per amagar-se dels agents. En escorcollar-los, van trobarembolcallades amb plàstic i ambde cocaïna, un estri de metall que s'utilitza per fer les plaques de la droga, i les claus d'un altre cotxe.En el segon vehicle, els Mossos van trobar les claus d'un tercer vehicle, unes claus d'un domicili i un comandament a distància d'un aparcament privat. En aquest aparcament hi havia el tercer cotxe, amben un doble fons ocult del maleter. Aquesta quantitat de droga té un valor de més d'A partir d'aquí, la investigació es creua amb una altra que estaven duent a terme lai lades del gener de 2021. Un cop coordinats els dos operatius, el 21 de juny els agents fan dues entrades als domicilis de les persones investigades, a l'Hospitalet i Sabadell. Les entrades van permetre trobarde cocaïna,en efectiu, estris relacionats amb el tràfic de drogues i documentació diversa; i es van detenir dues persones més, un home i una dona.Els quatre membres del grup tenienben repartides: custòdia, transport i distribució de la droga, supervisió, obtenció de recursos necessaris i transport, i aconseguir clients.