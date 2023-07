Detenen dos veïns de Sabadell per robar fent‑se passar per repartidors

Lai lahan desarticulat una banda criminal, formada per tres veïns de Sabadell, dedicada al robatori d'a la demarcació d'Alacant. L'operatiu conjunts'ha saldat amb la detenció de dues persones, i una tercera enL'organització feia servir una furgoneta i anaven vestits, i duien mascaretes perquè no se'ls reconegués. Aprofitant que eren de vacances a Alacant, cometien els assalts.L'operatiu, iniciat al mes de juny, va permetre determinar que els tres sospitosos es trobaven a la ciutat del País Valencià de vacances en una, i s'havien desplaçat ad'Albacete, Múrcia i València per estudiar en quines fàbriques podien cometre els robatoris.El 20 de juny van assaltar dues naus i es van endur, tot i que van ser enxampats i van aconseguir fugir. El dia 22 es va organitzar un dispositiu que va permetre detenir elquan fugia cap a Sabadell, en la furgoneta que feien servir per robar, i on van trobar. A més, havia marxat d'una benzinera sense pagar. El dia 23 es va detenir el segon membre, ja a Sabadell.Un dels detinguts. Tots tres acumulen un historial de detencions relacionades amb, però els dos arrestats han quedat en, acusats de delictes de robatori amb força, furt, estafa i pertinença a organització criminal.