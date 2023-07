«Operació Calor» a Sabadell: tot el que has de saber

Piscines

Sabadell ha activat aquest dimarts l', que implica diversos serveis municipals després d'activar la Prealerta del(DUPROCIM) de la ciutat. En el marc d'aquestes operacions, l'Ajuntament ha acordat ambla instal·lació dea diversos punts, que se sumaran a les més de 200 fonts públiques amb què compta la ciutat.D'aquestes, sis tindrand'aigua, i una en tindrà. Els punts d'hidratació suplementaris seran a l', mentre que les altres tres serieni es distribuirien segons necessitats.El Consistori recorda que estan funcionant a ple rendiment les piscines municipals , s'estan prenent mesures per alsi es compta amb unaAmb relació a les piscines,estan en ple funcionament i, amb l'objectiu d'afrontar la situació de sequera excepcional , l'Ajuntament ha adoptat les mesures necessàries per a laque contenen els vasos dels equipaments, amb tractament de filtratge i robots neteja-piscines, per contribuir ald'aigua i garantint les condicions òptimes per gaudir-ne el màxim de temps.Sabadell disposa de tota una xarxa de refugis climàtics per oferir zones per recuperar-se: centres cívics, biblioteques municipals i àrees verdes amb ombra - tot i que es ecomana quedar-se als interiors en hores de major insolació - que estan distribuïdes per tots els barris.Pel que fa a les biblioteques, els treballs de reparació de la climatització de la biblioteca Vapor Badia ja s'han enllestit, i en els pròxims dies es reobrirà l'equipament després de comprovar que el funcionament és correcte. Mentre estigui tancada, es recorda que es pot accedir a la biblioteca del, a Covadonga.L'Ajuntament també ha climatitzat- Espronceda, Andreu Castells, Calvet d'Estrella i Can Llong - i s'estan ultimant les obres a Arraona. Així,escoles bressol ja estan climatitzades, i es treballa en els projectes de les altres quatre.En col·laboració amb Aigües Sabadell, s'han adquiritper posar-les a disposició de les entitats que organitzena la ciutat.A més, l'Ajuntament i la companyia organitzaranper als casals que impulsa, que tindran lloc a l', on els infants podran gaudir de jocs i activitats educatives en un espai climatitzat.Tots els participants de 3 a 14 anys rebran unaper incidir en la importància de mantenir-se ben hidratat en tot moment.El personal municipal ha treballat tot un conjunten cas de temperatures extremes per protegir els treballadors públics, especialment les persones que donen el servei al carrer, tot plegat en coordinació amb lesi elsAixí, s'han identificat elsi s'han donat indicacions en funció de la temperatura esperada cada dia i el nivell de risc de calor: segons el nivell de risc, caldrà preveure una tipologia de feines i mesures que, tant pel que fa a roba o equipament, com de previsió d'espais de descans a l'ombra o climatitzats i d'hidratació.L'Ajuntament disposa d'un cens de, de manera conjunta amb el personal sanitari, per garantir l'actuació en cas que sigui necessari, en: la, especialment majors de 75 anys que visquin soles i sense cap tipus de suport; les persones amb discapacitats físiques o psíquiques amb, els, especialment de famílies en situació d'especial vulnerabilitat; les persones amb- cardiorespiratòries, diabetis, hipertensió arterial, malalties renals, Parkinson, Alzheimer o obesitat, entre d'altres -, les que rebendiürètics o que actuen sobre el sistema nerviós central, elsexposats a ambients calorosos i les persones que viuen soles ambEn aquest cas, si s'activa l'alerta per onada calor, es farà un, es donarà informació i recomanacions destinades a l'autocura i es proveirà d'elements de suport comque siguin necessaris; tot plegat en coordinació amb la, eli el