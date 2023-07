«Quiet», d'Héctor Romance, guanya els premis Fora de Pla 2023

ha guanyat per segona vegada una edició dels premis, els", que se celebren el dijous previ a l'de Rubí. El curt premiat aquest any ha estat, que tracta sobre els abusos sexuals a la infància.Protagonitzat per, guanyador d'un Gaudí per Pa negre, i, de 9 anys, explica la història d'un pare que busca desesperadament la seva filla desapareguda. Amb aquest punt de partida, es va desenvolupant una trama amb molts girs i un missatge de denúncia social potent.Quiet també va ser seleccionat entre els 20 finalistes de l'Infest, entre més de 400 curts, però en aquest cas no va obtenir cap guardó. Els guanyadors van ser, del canadenc(Millor Curt);, de, des de França (Gairebé Millor Curt), i, de l'estatunidenc(Premi del públic).