🔴🔴 #ÚltimaHora | Espectacular incendi en una nau industrial de #Sabadell. Es tracta d'una empresa de reciclatge i hi treballen 17 dotacions dels Bombers



📹 @JuanmaPelaezSbd https://t.co/i2E8Fc2K2p pic.twitter.com/rhxMtEcnwe — NacióSabadell (@NacioSabadell) July 5, 2023

Treballem també en aquest incendi amb la resta de serveis d'emergència. Seguiu les intruccions dels agents i de @bomberscat 👉"ES RECOMANA el confinament preventiu de persones vulnerables de la zona de Sabadell Centre i Nord "

https://t.co/qo3NfhGovD — Mossos (@mossos) July 5, 2023

Aquest migdia s'ha declarat una Can Roqueta, de Sabadell, que ha generat una gran columa de fum visible des de diversos punts de la ciutat.Segons informen els, que hi treballen amb 18 dotacions, està cremant roba i paper de la zona exterior de la nau. El foc no està encara controlat, però s'hauria evitat la propagació cap a la indústria del darrera.Per altra banda, lai elsinformen que no hi ha cap persona ferida. Els Bombers recomanen elde persones vulnerables de la zona deha posat en prealerta el plaper l'incendi declarat a Sabadell, i també recomana a les persones que notin molèsties pel fum que es confinin.