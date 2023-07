Sabadell compra un dels tres blocs amb pisos ocupats per dedicar‑los a lloguer social

L'Ajuntament de Sabadell ha comprat el primer dels que havia anunciat que adquiriria , i que permetrà destinara lloguer o emergència social. Així ho ha anunciat l'alcaldessa,, aquest dilluns, junt amb altres accions a les quals donarà prioritat el govern durant elsRespecte als pisos ocupats, l'alcaldessa ha dit que s'està analitzant la situació delsper tal que accedeixin al circuit d'habitatge protegit o bé perquè s'avanci el procés judicial per. El pressupost de compra i rehabilitació d'aquests blocs de pisos és deUn altre anunci que s'ha fet aquest dilluns és la culminació de la. La intenció del govern és ubicar-hi el Museu d'Història de la ciutat, amb especial atenció al llegat tèxtil. Aquest mes de juliol, a més de les gestions de compra, el govern començarà els tràmits per redactar el projecte museístic per tal que les obres puguin començar l'any 2024.Marta Farrés també ha dit que es destinarana renovar la rodalia d'una vintena d', per tal de millorar la gestió del trànsit, ampliar les voreres, reforçar la vegetació i crear passos de vianants elevats.Finalment, l'alcaldessa ha explicat que impulsaran una modificació puntual delper revisar elsdel riu Ripoll, amb l'objectiu d'atraure noves empreses; i que preveuen plantararreu de la ciutat, així com repartirperquè recullin els excrements i netegin els orins.