La biblioteca Vapor Badia, tancada «fins a nou avís»

🔴ATENCIÓ. A causa d'una avaria al sistema de climatització, la biblioteca Vapor Badia romandrà tancada fins a nou avís. Disculpeu les molèsties.@sbdcultura pic.twitter.com/ls571ac3Aa — biblioteques de Sabadell (@bibliotequesSBD) June 26, 2023

Laha hagut de tancar definitivament per culpa d'un problema en el. Fa uns dies, l'equipament obria a partir de les 20.30h i fins a la mitjanit, però ahir ja no va poder obrir.Segons informa el Diari de Sabadell, s'està confeccionant undel sistema, i de lad'una part de la biblioteca. Mentrestant, s'estava treballant per reparar el sistema actual, cosa que obligarà a tancar "fins a nou avís".Fonts municipals detallen que estan esperant que arribia finals de setmana, que ha de permetre arreglar la climatització i reobrir l'equipament.Mentrestant, l'Ajuntament recorda que es poden fer servir la resta de biblioteques municipals i que ha gestionat amb laque tothom pugui accedir al campus de Sabadell, a només 400 metres de la Vapor Badia.