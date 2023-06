La Policia Municipal de Sabadell estrena nou vehicles

Laha incorporat, vuit turismes i una furgoneta, per contribuir a millorar les condicions de treball dels agents i el servei que es dona a la ciutadania. A més, compten amb un nou, adaptat als estàndards europeus, disposen de més espai interior i arriben equipats amb diversos elements vinculats a laEls vuit turisme substituiran altres vehicles més antics, mentre que la furgoneta ampliarà la flota municipal. Tots s'han adquirit peri comportaran una inversió superior alL'alcaldessa de Sabadell,, i el tinent d'alcaldessa i regidor de Seguretat i Civisme,, han presentat aquest dilluns els nous vehicles, amb els quals "potenciem la Policia Municipal i contribuïm a avançar en seguretat, civisme i convivència", ha assegurat Farrés.Entre l'amb què compten els vehicles hi ha el pont de llums, armaris i espais per al material policials, i una separació de la zona davantera de pilot i copilot i la del darrere, de passatgers.La flota de la Policia Municipal compta amb, entre turismes, furgonetes, scooters, motos de muntanya i motocicletes grans. D'aquests,, incorporant dins del possible la perspectiva de sostenibilitat.