Investiguen dos controladors de la discoteca Waka per impedir l'accés al local per motius xenòfobs

Elshan citat com a investigats, a Sant Quirze, que haurien comès delictes contra l'exercici delsper no deixar accedir diverses persones a la discoteca perEls investigadors de la Unitat Central de Delictes d'Odi i Discriminació de la Comissaria General d'Informació han fet una anàlisi de les denúncies i incidents registrats en aquesta discoteca, relacionats amb conductes discriminatòries, que indicaven actituds xenòfobes i, ja que no permetien l'accés a determinades persones per motiu. En concret, són dues denúncies que afectaven a dues noies i un noi.La investigació ha verificat aquestes informacions, i ha identificat dos controladors com a presumptes autors dels delictes, que van tenir lloc a finals del 2021 i durant el 2022. A més, no només van prohibir l'entrada per motius discriminatoris, sinó que en alguns casosa les persones afectades.