Oberta una investigació per un suposat tracte de favor de la Generalitat a la cimentera de Montcada i Reixac

El jutge ha obert investigació contra la Generalitat per un suposata la cimenterade Montcada i Reixac. El magistrat ha admès a tràmit la querella de l'Associació de Veïns de Can Sant Joan i la denúncia de la Fiscalia de Medi Ambient, unificant els dos processos.A l'escrit d'admissió de la querella i la denúncia, s'obre investigació per un presumpte delicte continuat, i se cita a declarar, exalt càrrec del Departament d'Acció Climàtica i al representant legal de la companyia.La Fiscalia de Medi Ambient va presentar una denúncia contra la Generalitat a finals de maig, en què retreia a l'executiu l'atorgament de llicències mediambientals a l'empresa, des de l'any 2015, en funció d'uns permisos que havien estat declarats nuls pel. Aquest va ordenar, el 2022, el tancament de les instal·lacions, que continuen funcionant. L'Ajuntament de Montcada va presentar un recurs contra la novaconcedida a la cimentera al març de 2023 La cimentera, gestionada per Lafarge Holcim España, produeix ciment i exerceix d'incineradora, fet que segons els veïns de la zona emet pols i partícules