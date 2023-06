«Prou violència a les piscines municipals»: les reclamacions dels conserges de Sabadell

Elsde Sabadell han iniciat una protesta conjunta per reclamar a l'Ajuntament més recursos i més personal. En concret, demanen ampliar la franja horària delper cobrir el període d'obertura de les piscines, mésa les hores de més concurrència i que s'apliqui ela les persones que no compleixen la normativa de les piscines.Aquesta setmana, els treballadors i treballadores han fet visible les seves demandes penjanta les piscines municipals amb el lema Més personal, més recursos: STOP violència a les piscines municipals, signada pels sindicats impulsors de la protesta - CCOO, UGT, COS i SPL-CME.Un dels treballadors ha declarat al Diari de Sabadell que "lamenteblement, ens trobem quasi cada dia amb, la majoria verbals, però en algunes ocasions han arribat més enllà". Aquesta mateixa persona remarca que és un tema "de, per a nosaltres i també per a tots els banyistes". A més, els sindicats reivindiquen que les peticions són concretes i necessàries "per garantir una millora en la qualitat del servei" i que es fan "des de l'experiència d'anys treballats, estiu rere estiu".L'Ajuntament ha explicat que s'està analitzant la necessitatde més serveis de mediació i vigilància policial, i ha remarcat que aquest cap de setmana ja s'ha reforçat la presència policial. La nova regidora d'Esports,, es reunirà amb els treballadors properament.